За мошенничество в Facebook пару приговорили на 12 640 лет тюрьмы

Во время следствия и на суде супруги признались в содеянном и приговор был сокращен до 5056 лет каждому, сообщила в среду газета Bangkok Post со ссылкой на уголовный суд.

Суровые приговоры объясняются тем, что им пришлось отвечать по многочисленным обвинениям, а тюремные сроки в Таиланде суммируются.

По законам страны обоим грозит максимум 20 лет лишения свободы.

Ответчики виновны в том, что просили пользователей в Facebook инвестировать в предполагаемый план высокодоходных сбережений с марта по октябрь 2019 года.

На аферу клюнули и перевели деньги более 2500 человек на общую сумму 1,3 миллиарда тайских батов (35 миллионов евро).

Сообщается, что обвиняемые положили деньги в собственные карманы.