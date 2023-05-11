По мнению Дэвиса, Белый дом осознает, что Киев не сможет победить Россию.

Но Байдена это не волнует, потому что настоящие интересы Вашингтона далеки от целей украинского правительства.

Об этом с уверенностью заявил военный офицер в интервью, вышедшем на YouTube.

Основная цель США - "нанести ущерб России", отметил Дэвис, при этом количество потерянных жизней украинцев не имеет значения.

Подполковник Соединенных Штатов считает, что затягивание конфликта на руку Вашингтону для достижения своих истинных целей.

Ранее Дэниел Дэвис заявлял, что Владимир Зеленский стоит перед выбором: продолжать боевые операции или пойти на мирные переговоры с РФ.

В первом случае он должен быть готов к потере новых территорий.

Киев категорически отказывается идти на любые сделки с российской стороной, если она не вернет украинские земли.

Между тем, реальное положение дел таково, заверил Дэвис, что полная победа над армией России невозможна.