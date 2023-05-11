В Саксониинии рой пчел напал на автомобиль, заблокировав водителя

После того, как он вызвал спасателей, те, прибыв, запечатлели необычное зрелище.

Весь автомобиль, казалось, был усеян полосатыми, жужжащими насекомыми и гудел.

«Территория была оцеплена, а профессиональному пчеловоду было предложено собрать насекомых», — сообщили в пожарной части.

На фотографиях сделанных пожарной командой видно, что особенно много пчел было на водительской двери и на лобовом стекле.

В репортаже Bild о спасательной операции в центре города Саксония-Анхальт говорится: «В защитном костюме пчеловод, наконец, отважился сесть в машину и осторожно собрать пчел с помощью пульверизатора и ручной щетки».

Тем временем десятки зевак собрались у заградительного барьера и наблюдали, как пчелиную матку и ее подданных загоняют в контейнер.