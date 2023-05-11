Звезда шоу Stand Up Гурам Амарян сделал обрезание

Гурам Амарян скоро отметит свое 30-летие. Но на специфическую процедуру комик решился недавно, сообщает СтарХит.

Ваня Абрамов сделал обрезание и очень хвалил. Есть знакомые, также сделавшие и рассказавшие о плюсах. Я такой: попробую. Какие плюсы? Чисто визуально: ты такой — о, реально! Думал, чувствительность пропадет. Но нет, все также прикольно, — откровенничал артист.

Амарян не скрывает, что операция прошла не очень гладко. На операционном столе он неожиданно почувствовал манипуляции хирурга и пережил сильный стресс.

Через знакомых сделал. Так нельзя. Было больно. В какой-то момент пропала анестезия. Они вкололи снова, но переборщили. Начала кружиться голова, было очень плохо, - поделился пережитым звезда шоу Stand Up.

В YouTube-шоу «50 вопросов» комик также рассказал, какой должна быть его будущая жена. По словам артиста, для его родителей важно, чтобы девушка была из достойной семьи.