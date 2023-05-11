Могила народной артистки РФ Нины Руслановой выглядит заброшенной

Могила советсткой и российской актрисы Нины Руслановой на Троекуровском кладбище в Москве выглядит заброшенной. Как уточняет 5-tv.ru, фото с места захоронения опубликовал портал Дни.ру.

Внимание на состояние могилы легендарной артистки обратили люди, которые пришли на похороны знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина.

Как выяснилось, звезда «Небес обетованных» и «Собачьего сердца» после смерти оказалась никому не нужна.

На месте упокоения, уточняет портал, вместо памятника стоит облупленный деревянный крест, на земле нет ни одного свежего цветка.

Нина Русланова скончалась 21 ноября 2021 года в 75 лет. Последние дни жизни звезда провела в больнице. Медики пытались вылечить артистку от коронавируса, но опасная болезнь оказалась сильнее.