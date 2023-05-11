Нужно остановиться: Ксения Бородина призвала прекратить стеб над Юлией Высоцкой, который перешел в травлю

С начала нулевых на российском телеканале НТВ выходят кулинарные шоу Юлии Высоцкой, где актриса делится рецептами и показывает процесс готовки. Некоторые из этих роликов сегодня стали вирусными из-за неудавшихся блюд, сообщает Космополитен.

Высоцкую начали критиковать и троллить в Сети. Не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса. В частности, недавно Ольга Серябкина попыталась испечь булочки, но те сгорели. Певица с иронией отнеслась к случившемуся.

Продолжаю освоение высокой кухни от Юлии Высоцкой. Вот десерт, — написала поп-звезда.

Ксения Бородина решила заступиться за коллегу. Ведущая «Дома-2» призналась, что тоже раньше смеялась над видео с Высоцкой, а теперь считает, что шутки стали напоминать жестокую травлю.

Вам не кажется, что стёб над Высоцкой уже перешел в травлю? Ну, над первыми 3-4 видео посмеялись, я тоже приняла в этом участие. Но, может, пора остановиться? Это ж надо умудриться, чтобы пойти на страницу человека и там вылить негатив про рецепты! У человека не самая легкая судьба. Считаю, нужно остановиться с этим буллингом, — высказалась Ксения в личном блоге.

Поклонники телеведущей пояснили, что они смеются не над судьбой Юлии, а над рецептами. Однако Бородина уверена, разницы в этом нет.

Вы смотрели это всю жизнь, программа была рейтинговая, всем всё нравилось. Сейчас да: смотришь на это, и всем смешно. Но мне кажется, шутка заходит два-три раза, но не тогда, когда превращается в массовую травлю. Это перебор», — заявила бывшая телеведущая.

Ксения считает, что такие истории нужно обсуждать в личных чатах с подругами, но не выносить на публику.