Правительство Германии гарантирует странам еще один миллиард евро для беженцев

В соответствии с этим федеральное правительство заплатит федеральным землям и муниципалитетам еще на один миллиард евро из-за увеличения числа беженцев.

Однако принципиальное решение по финансированию было отложено.

«Наша страна сталкивается с серьезной проблемой», — заявил федеральный канцлер Олаф Шольц на заключительной пресс-конференции в Канцелярии.

По словам Шольца, в ноябре на очередной конференции премьер-министров будут обсуждаться пути дальнейшего развития системы в долгосрочной перспективе.

Миллиарды платежей в этом году предназначены для поддержки федеральных земель в разгрузке местных властей и финансировании оцифровки просителей убежища.

Ранее федеральное правительство выделило в этом году 1,5 миллиарда евро для военных беженцев из Украины и 1,25 миллиарда евро для других беженцев.