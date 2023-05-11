Еще не выкарабкался: тренер Татьяна Тарасова неоднозначно высказалась о Романе Костомарове

Роман Костомаров на прошлой неделе впервые вышел на связь с поклонниками после четырех месяцев борьбы за свою жизнь в больнице, сообщает Супер.ру.

Послание фигуриста порадовало фанатов. Многие не сомневаются, что, хотя его еще ждет реабилитация, уже можно выдохнуть. Однако заслуженный тренер России Татьяна Тарасова уверена, что расслабляться рано.

Ему пока не до нас. Много чего еще впереди, так что выкарабкался еще не почти, даже совсем не почти. Будем жить, надеяться, что у него будет все хорошо, — сказала тренер изданию Woman.ru.

Татьяна Тарасова также уточнила, что не созванивалась с Романом после его публикации, в последний раз они общались по телефону, когда Костомаров еще тяжело болел.

Господь с вами, ну разве самой можно звонить сейчас? - заявила Тарасова.

Тем не менее, поклонники рады, что жизни фигуриста уже действительно ничего не угрожает. Как сообщалось ранее, течение болезни было таким тяжелым, что из-за развившегося некроза и сепсиса ему ампутировали обе стопы и кисти рук.