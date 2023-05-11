Трамп: «Я закончу войну в Украине в течение 24 часов»

В среду политик дал интервью ведущей CNN Кейтлин Коллинз на собрании мэрии, это было его первое интервью неконсервативному телевидению с 2020 года.

В манере высокомерного мачо он парировал вопросы ведущей то и дело прерывая ее на громкие заявления.

Когда его спросили, считает ли он Владимира Путина военным преступником, он сказал: «Об этом мы должны поговорить позже. Если сказать, что он военный преступник, расторгнуть сделку будет намного сложнее. Потому что тогда люди придут, схватят его и казнят. Тогда он будет драться еще упорнее».

В середине марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента за военные преступления.

Трамп признал, что Путин «совершил ошибку», напав на Украину и добавил: «Чего он никогда бы не сделал, если бы я был президентом».

Если бы он снова стал президентом США, Трамп сказал: «Я закончу войну в течение 24 часов».

Однако Трамп не пояснил, как он сможет договориться о таком оперативном мирном решении.