Рогов назвал сообщения об эвакуации райадминистраций Запорожской области ложным вбросом

11:34 2023-05-11

Администрации прифронтовых районов Запорожской области работают штатно, информация об их эвакуации - ложный вброс, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Все администрации находятся на местах и работают в штатном режиме. Ни о какой эвакуации речи не идет, это очередной ложный вброс украинской пропаганды и их информационных помоек", - сказал Рогов.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.

На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

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