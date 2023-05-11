Бородина встала на защиту Высоцкой из-за травли актрисы в Сети

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая стала предметом для насмешек из-за неудачных выпусков ее кулинарного шоу, которые были "вытащены" из архива.
Ксения Бородина призналась, что сама принимала участие в обсуждении неудач коллеги, но шутки перестали быть таковыми. Люди переходят грань дозволенного.
Бородина назвала "отзывы" некоторых интернет-пользователей на страничке Высоцкой травлей, которую нужно немедленно пресечь.
Ксения возмутилась тому факту, что особо злобные личности переходят в аккаунты Юлии, продолжая ее хейтить.
Подобное отношение к любому ведущая "Дома-2" считает недопустимым.
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