Бородина встала на защиту Высоцкой из-за травли актрисы в Сети

11:45 2023-05-11

Актрису и ведущую Юлию Высоцкую затравили в Сети из-за неудачных кадров из ее кулинарной передачи. В защиту коллеги высказалась Ксения Бородина.

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая стала предметом для насмешек из-за неудачных выпусков ее кулинарного шоу, которые были "вытащены" из архива.

Ксения Бородина призналась, что сама принимала участие в обсуждении неудач коллеги, но шутки перестали быть таковыми. Люди переходят грань дозволенного.

Бородина назвала "отзывы" некоторых интернет-пользователей на страничке Высоцкой травлей, которую нужно немедленно пресечь.

Ксения возмутилась тому факту, что особо злобные личности переходят в аккаунты Юлии, продолжая ее хейтить.

Подобное отношение к любому ведущая "Дома-2" считает недопустимым.

Показать следующие комментарии
Фото