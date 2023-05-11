На аукционе Christie's распродадут уникальную коллекцию драгоценностей, связанную с немецкими нацистами

Знаменитый аукционный дом в Швейцарии выставляет на торги сотни уникальных драгоценностей, которые принадлежали миллиардерше Харди Хортен из Австрии. Она скончалась в прошлом году в возрасте 81 года, и ее состояние оценивается в 2,65 миллиарда евро.

На продажу будет выставлено 700 лотов из коллекции Хортен. В их числе - уникальные произведения искусства от знаменитых дизайнеров 20 века, в том числе драгоценности от Bvlgari, Harry Winston,Van Cleef & Arpels, Cartier.

Хотя организаторы аукциона заявляют, что вырученные от продаж средства пойдут на благотворительность и исследования истории Холокоста, еврейские активисты выступают против этих торгов.

Это связано с тем, что у драгоценностей семьи Хортон спорная репутация, связанная с нацистской Германией. Дло в том, что супруг Харди Хортон, немецкий бизнесмен, в свое время разбогатели именно при фашистах.

В возрасте всего 27 лет, в 1936 году, когда Гитлер уже был у власти, Гельмут Хортен начал управлять текстильной компанией Alsberg в городе Дуйсбург после побега из страны ее владельцев-евреев. А позже молодой человек завладел еще несколькими магазинами, принадлежавшими до войны евреям.

За это время он успел нажить огромное состояние. Известно, что в свое время он был членом нацистской партии и тщательно скрывал информацию о своей деятельности в 1933-1945 годах.

Гельмут Хортен умер в Швейцарии в 1987 году. Комитет союзников по денацификации реабилитировал его после войны.

С 10 по 12 мая на аукционе Christie's в Женеве будут проданы 400 лотов из коллекции Хортен. Остальные драгоценности будут продаваться в режиме онлайн до 15 мая и в ноябре.