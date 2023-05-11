В Китае при приеме на работу в первую очередь смотрят на одежду

Короткая юбка в Поднебесной не считается неприличной, а вот к открытой зоне декольте или плеч здесь относятся скептически. Это считается нарушением рабочего дресс-кода и за такое делают замечания.

При приеме на работу внешний вид соискателя не менее важен, чем его профессиональный опыт. А иногда одежда будущего работника для работодателя даже важнее, чем его опыт и навыки.

Также при приеме на работу очень негативно относятся к любым татуировкам на теле. Решающую роль может сыграть и оттенок кожи.

Офисные сотрудники в Китае работают очень медленно. Иногда то, на что они затрачивают целый день, можно выполнить всего за час.

Часто работа выполняется плохо, и потом ее приходится переделывать. Самое трудное - это создавать видимость, что ты активно работаешь, когда вся работа уже сделана.

В офисах жители Поднебесной работают активно и много, но процент реально выполненной работы на самом деле минимален.

С 12 до 14 часов дня здесь принято выключить свет и поспать часок-другой, чтобы затем плодотворно доработать свой день. Причем сон посреди рабочего дня поощряется работодателями с целью дальнейшей эффективности работников.