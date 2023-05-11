Постель на чужой могиле: как на Филиппинах живется живым среди мертвых

На Северном Кладбище столицы Филиппин ежедневно проводится до ста похорон. Общая площадь самого большого кладбища 12-миллионной Манилы - 54 гектара.

Но здесь находятся не только те, кто завершил свой земной путь. Среди могил проживают и живые. По некоторым подсчетам, их здесь более 6 тысяч, уточняет автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

Учитывая, что живым надо чем-то питаться, удовлетворить свои нужды хотя бы в мелочах, между могил и склепов открылись кафе, киоски с фаст-фудом и сигаретами.

Крупные вещи - к примеру, технику - тут не продают: денег у кладбищенского народа минимум, от счастливой жизни здесь не селятся. Живое население кладбища - бедняки из незащищенного социального слоя.

Они не имеют денег на дом, съем квартиры. Ночевать на улице в городах небезопасно, потому они и стекаются в тихое место. Постепенно отщепенцы создали нечто вроде поселения. Те, кому повезло найти работу, считаются самыми успешными.

Работа, конечно, связана с похоронами: донести гроб, убрать могилу. Даже имеется гид для туристов! Но 6 тысяч обитателей кладбище, разумеется, обеспечить не может, и люди периодически выбираются в город – просить милостыню.

А потом возвращаются, развешивают между могил и склепов мокрое белье, рядом играют и ползают их дети. Велосипеды тоже припарковываются возле чьих-то усыпальниц. Жители кладбища уверяют, что здесь чувствуют себя более защищенными, чем в криминальных городских кварталах.