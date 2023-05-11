Минюст включил Смольянинова и Арестовича в перечень террористов и экстремистов

Днём четверга, 11 мая, пресс-служба Министерства юстиции России сообщила, что российский актёр Артур Смольянинов (признан физлицом, выполняющим функции иностранного агента) внесён в перечень террористов и экстремистов. Известно, что в данный список сегодня также попал бывший советник Зеленского Алексей Арестович.

В пресс-релизе российского Минюста утверждается, что Смольянинов и Арестович внесены в профильную базу Росфинмониторинга, где они будут фигурировать в качестве лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Ранее оба новоиспечённых фигуранта базы террористов были замечены в антироссийских высказываниях и осуждении спецоперации в Украине.

В частности, Артур Смольянинов утверждал, что он желает воевать на стороне вооружённых сил Украины против российской армии, а на месте своей родины хочет видеть "радиоактивный пепел". Тогда высказывание Смольянинова было резко раскритиковано представителями российского истеблишмента ои шоу-бизнеса.

Осенью 2022 года Артур Смольянинов был признан виновным в дискредитации российских Вооружённых сил, а суд, рассматривавший дело актёра, постановил ему выплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей. При этом Смольянинов покинул территорию России ещё в прошлом году.

В то же время Алексей Арестович также отличился рядом противоречивых и громких высказываний, называя Киев русским городом, а украинцев — "настоящими русскими".