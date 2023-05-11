В Китае живет в 2,5 раза больше монголов, чем в самой Монголии

Под термином "монголы" объединены несколько десятков народов, расселенных на огромных территориях, которые считаются их исторической родиной.

Эти территории состоят из Внешней и Внутренней Монголии, Забайкальского края, Бурятии, Калмыкии и Иркутской области. Буряты, калмыки, урянхайцы и несколько десятков других этносов являются гражданами России и составляют порядка 700 тысяч человек.

Северные, восточные и западные монголы проживают непосредственно в Монголии, или во Внешней Монголии, и насчитывают 3,3 миллиона человек. А вот самая многочисленная южная группа этого народа живет на территории Китая, в его автономном районе под названием Внутренняя Монголия.

Здесь проживает 24 миллиона человек, 7,5 миллиона из которых относятся непосредственно к монголам. Эта территория считается экономически развитой, и популяция монголов здесь продолжает расти.