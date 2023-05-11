Смольянинова внесли в список террористов и экстремистов в РФ

Росфинмониторинг включил звезду "9 роты" Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов. Данные сведения опубликованы на официальном портале государственной инстанции.

Смольянинов покинул российское государство и высказался против затянувшейся СВО РФ в Донбассе.

В России остались двое его наследников и мать его детей Дарья Мельникова, которая подверглась травле со стороны соотечественников из-за позиции бывшего мужа.

Известно, что Смольянинов уехал с родины, когда была объявлена частичная мобилизация, заявив, что лучше будет сражаться на стороне Украины.