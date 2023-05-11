Смольянинова внесли в список террористов и экстремистов в РФ

15:34 2023-05-11

Антироссийские высказывания дорого обошлись актеру Артуру Смольянинову. Росфинмониторинг включил звезду экрана в список террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг включил звезду "9 роты" Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов. Данные сведения опубликованы на официальном портале государственной инстанции. 

Смольянинов покинул российское государство и высказался против затянувшейся СВО РФ в Донбассе.

В России остались двое его наследников и мать его детей Дарья Мельникова, которая подверглась травле со стороны соотечественников из-за позиции бывшего мужа.

Известно, что Смольянинов уехал с родины, когда была объявлена частичная мобилизация, заявив, что лучше будет сражаться на стороне Украины.

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