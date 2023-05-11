Борьба с медведкой: народные способы и химические средства для избавления от вредителя

Медведкам нравится почва, которая щедро удобрена навозом, и не нравятся затопленные участки. Например, эти насекомые не переносят запахи керосина и некоторых других веществ.

Механическая обработка почвы:

Если проводить глубокую перекопку почвы два раза в год происходит разрушение подземных ходов и гнезд медведки, что будет способствовать затруднению ее перемещения и поиска пищи.

Регулярная обработка почвы однозначно необходима при борьбе с медведками на огородных грядках. Кроме того, весь вегетационный период желательно рыхлить почву на глубину не менее 15 см.

Оборудование навозных ловушек:

Навозные ловушки являются надежным и проверенным способом избавления от медведок на огородах. Насекомые легко отлавливаются из-за своей страсти к свежему навозу.

В осенний период рекомендуется оборудовать специальные ямы, которые заполняются свежим навозом. Как известно, такие ямы являются идеальным местом зимовки для вредителей. Когда наступят холода, ямы раскапываются дачниками, а навоз разбрасывается по поверхности земли. В это время насекомые находятся в состоянии анабиоза и малоподвижности, поэтому гибнут от холодного воздуха очень быстро.

Весной можно вырыть менее глубокие ямки и наполнить их навозом – они станут идеальной приманкой для медведок, которые в это время занимаются строительством гнезд. В таких ловушках медведками откладываются яйца, которые затем уничтожаются.

Использование отравленных приманок:

Отравленные приманки хорошо сработают в весеннее время года, до того, как появятся всходы огородных культур.

Для этого распаривают кукурузные, пшеничные, ржаные или ячменные зерна, а затем присыпают их порошком алдрина (достаточно 50 грамм химического вещества на 1 кг зерна).

Использование масла или мыльной воды:

Если на вашем участке появились ходы медведки, можно накапать несколько капель растительного масла в норку и залить ее водой из шланга. Наиболее эффективный способ - это заливать ходы мыльной водой, из расчета 10 грамм хозяйственного мыла либо 50 грамм любого стирального порошка на ведро воды.

Известно, что медведки не способны преодолеть некоторые преграды, поэтому целесообразно использовать пластиковые бутылки и капроновой сетки для борьбы с вредителями.

Преграды используют также и для защиты молодых растений. Нужно вырезать кольца из пластиковых бутылок и воткнуть в землю. Желательно, если пластиковое препятствие будет возвышаться над почвой на 2-3 см.

На стебли рассады можно надеть мягкие резиновые трубочки и высадить растения так, чтобы трубочки возвышались над поверхностью земли.

Если корневая система молодых растений помещается в капроновый чулок, то медведке будет сложно повредить крупные корни.

Иногда использование народных средств не приносит желаемого результата, поэтому целесообразно использовать и радикальные меры по борьбе с вредным насекомым.

Использование химических препаратов опасно, поэтому при этом необходимо соблюдать меры предосторожности, которые описаны в инструкции, приложенной к таким препаратам.