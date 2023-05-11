Оппонент Эрдогана отказывается от гонки за три дня до выборов

Это решение, вероятно, будет способствовать избранию Кемаля Киличдароглу, главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Лидер партии «Мемлекет» («Отечество») в последних опросах общественного мнения получил от 2 до 4% голосов.
Последний опрос общественного мнения, опубликованный в четверг известным институтом Конда, показал, что главный оппонент Эрдогана, Киличдароглу получил 49,3% голосов в первом туре против 43,7% за действующего президента и 2,2% за Мухаррема Индже.
Четвертый кандидат, Синан Оган, может набрать 4,8% голосов.