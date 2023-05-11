Польша зашла в экономический тупик из-за разрыва отношений с Россией

Польша ещё со времен СССР тотально зависит от поставок нефти по магистральным трубопроводам идущим с востока.

Главная артерия на этом направлении, это нефтепровод «Дружба», подача «чёрного золота» по которому, согласно заявлению Варшавы, прекращена российской стороной сразу после визита в Польшу президента США Джо Байдена в феврале.

Накануне председатель правления польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек признался, что запрет на российскую нефть обходится компании примерно в 27 миллионов долларов в день.

В сети отметили факт того, что Польша понесла заслуженное наказание и продолжила двигаться в заданном направлении, ведущему прямо в бездну.