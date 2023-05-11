Дачники объяснили, как навсегда избавиться от мха на садовом участке

18:46 2023-05-11

Если на дачном участке появляется мох, стоит выяснить причины, прежде чем бороться с самим растением.

Чаще всего мох растет на затененных участках при повышенной влажности и кислотности почвы, неправильном внесении удобрений.

Для устранения мха можно внести в почву известь, чтобы снизить кислотность, а также сократить объемы полива газона.

Другой вариант – обработать мох специальным средством, например, дихлорофеном. В затененных местах можно посадить папортник, который со временем вытеснит мох.

Уменьшить уровень влажности грунта помогает дренаж. Не будет лишним частичная обрезка крон деревьев для увеличения освещенности участка.

Показать следующие комментарии
Фото