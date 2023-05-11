Дачники объяснили, как навсегда избавиться от мха на садовом участке

Чаще всего мох растет на затененных участках при повышенной влажности и кислотности почвы, неправильном внесении удобрений.

Для устранения мха можно внести в почву известь, чтобы снизить кислотность, а также сократить объемы полива газона.

Другой вариант – обработать мох специальным средством, например, дихлорофеном. В затененных местах можно посадить папортник, который со временем вытеснит мох.

Уменьшить уровень влажности грунта помогает дренаж. Не будет лишним частичная обрезка крон деревьев для увеличения освещенности участка.