Дачный эксперт раскрыл секрет появления всходов моркови за три дня

Обычно ждать всходов моркови приходится несколько недель. Проблема может быть связана с низким качеством семян, плохой почвой или неблагоприятной погодой.

Исправить ситуацию можно, рассказываем, как это сделать.

Чтобы морковные ростки вышли за три дня, нужно предварительно провести их обработку.

Для этого семенной материал укладываем в увлажненную хлопковую ткань и скручиваем ее в узелок, чтобы семена были в сдавленном состоянии.

Свернутую ткань оставляем на неделю в холодильнике. По истечении этого времени семена высаживаем в грунт.

Делаем глубокие лунки, посадку проводим во влажную землю, равномерно распределяя семена по грядке.

После такой посадки всходы можно будет увидеть уже через три дня, при этом в прореживании ростков не будет необходимости.