Агрономы раскрыли секреты подкормки из дрожжей для клубники

Они содержат полезные для растения вещества, способствуют укреплению иммунитета, помогают противостоять типичным болезням.

После удобрения почвы на кустах увеличивается количество завязей, а ягоды вырастают более крупными и сладкими.

Для приготовления подкормки нужно растворить 200 г обычных хлебопекарных дрожжей в 3 л теплой воды и настоять 2-3 часа.

Затем раствор разбавляют 5 л воды и поливают кусты клубники. Для усиления эффекта в настой можно добавить древесную золу.