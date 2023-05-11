Агрономы раскрыли секреты подкормки из дрожжей для клубники

Они содержат полезные для растения вещества, способствуют укреплению иммунитета, помогают противостоять типичным болезням.
После удобрения почвы на кустах увеличивается количество завязей, а ягоды вырастают более крупными и сладкими.
Для приготовления подкормки нужно растворить 200 г обычных хлебопекарных дрожжей в 3 л теплой воды и настоять 2-3 часа.
Затем раствор разбавляют 5 л воды и поливают кусты клубники. Для усиления эффекта в настой можно добавить древесную золу.
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