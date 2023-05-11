Агрономы раскрыли секреты подкормки из дрожжей для клубники

18:54 2023-05-11

Опытные дачники получают большие урожаи клубники, благодаря использованию подкормки из дрожжей.

Они содержат полезные для растения вещества, способствуют укреплению иммунитета, помогают противостоять типичным болезням.

После удобрения почвы на кустах увеличивается количество завязей, а ягоды вырастают более крупными и сладкими.

Для приготовления подкормки нужно растворить 200 г обычных хлебопекарных дрожжей в 3 л теплой воды и настоять 2-3 часа.

Затем раствор разбавляют 5 л воды и поливают кусты клубники. Для усиления эффекта в настой можно добавить древесную золу.

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