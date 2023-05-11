Огородники объяснили, что лучше: узкие грядки или широкие

Оптимальным соотношением считается ширина грядки в 30-60 см при расстоянии до соседней грядки в 70-100 см. Длина при этом не имеет значения.
На узких грядках урожай обычно больше, чем на широких, плоды получаются более крупными и вкусными.
Ухаживать за растениями на таких грядках проще, а сорняков и вредителей меньше. Риск заболеваний на них также ниже.
Узкие грядки приходится реже рыхлить, растения на них хорошо проветриваются, а воздух необходим огородным культурам для роста и развития.
Грядки лучше делать в направлении с севера на юг, удобрять органическими веществами, а посадочное место желательно огородить.
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