Огородники объяснили, что лучше: узкие грядки или широкие

Оптимальным соотношением считается ширина грядки в 30-60 см при расстоянии до соседней грядки в 70-100 см. Длина при этом не имеет значения.

На узких грядках урожай обычно больше, чем на широких, плоды получаются более крупными и вкусными.

Ухаживать за растениями на таких грядках проще, а сорняков и вредителей меньше. Риск заболеваний на них также ниже.

Узкие грядки приходится реже рыхлить, растения на них хорошо проветриваются, а воздух необходим огородным культурам для роста и развития.

Грядки лучше делать в направлении с севера на юг, удобрять органическими веществами, а посадочное место желательно огородить.