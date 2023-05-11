Бывалый садовод поделился своим опытом борьбы со слизнями и назвал 3 эффективных способа

Слизни представляют большую опасность для огорода, так как могут поглощать практически все, что попадется на пути. Любимыми блюдами являются капуста, салат, клубника, огурцы.

Слизни могут погубить не только посадки в открытом грунте, они способны добраться до растений, высаженных в теплице.

Благоприятные условия для этих паразитов - темнота и влажность, вот почему на "охоту" они выходят по ночам. А вот солнечные лучи вредителям неприятны.

Также они не любят резкий аромат некоторых растений, которые можно высадить на даче или использовать как компоненты отваров и настоев для проведения обработки.

Итак, нелюбимые растительные культуры слизней: петрушка, шалфей, лаванда, тимьян, розмарин, базилик, тысячелистник.

Настой готовится так: на 1 кг зелени необходимо 10 л воды. Травы можно измельчить, воду доводим до кипения.

Растения для приготовления используются все или любые из них в любом сочетании.

Настой нужно выдерживать сутки, использовать в процеженном виде. Охапки трав можно выложить между рядами.

Второй способ изведения слизней - защитный барьер. Делается он из разных подручных материалов - опилок, хвои, скорлупы яиц, древесной золы.

Колкие ограждение устраивается вокруг растений, на которые покушаются слизни, и паразиты боятся к ним подползать.

Третий способ защиты - кукурузная мука, она ядовита для слизней и улиток. Надо устроить ловушку для паразитов: в поллитровую банку насыпать муки и уложить ее боком на земле.

Вредители заползут внутрь и погибнут там.