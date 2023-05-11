Агрономы рассказали, как вырастить самый ранний картофель

Для получения самого раннего урожая посадить клубни стоит под теплое укрытие каркасного типа.

Проросшие корнеплоды необходимо поместить в землю и засыпать слоем торфа. Затем землю рыхлят, чтобы на ней не было корки.

Через неделю после высадки картофеля грунт начинают рыхлить регулярно. Это поможет уменьшить количество сорняков и задержать влагу в почве.

Поливать посадки нужно раз в неделю. Необходимо также вносить удобрения для формирования корневой системы и листьев.

В этот период картофелю нужны азот и фосфор, а после начала цветения – калий. Такое удобрение вносится после растворения в воде.