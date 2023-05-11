Рикардс: у США в запасе остался один трюк с ФРС, чтобы предотвратить разорения Минфина

По его словам, для этого у американских властей есть в запасе один трюк: звонок из казначейства в Федеральную резервную систему.

Аналитик утверждает, что в этом случае цена золота казначейства может измениться с исторической стоимости в 42,22 доллара до 2042 доллара – нынешнего рыночного показателя.

Рикардс отметил, что это позволит «вытянуть из воздуха» более 550 млрд долларов новой покупательной способности без выпуска долговых обязательств.

Он пояснил, что власти США до сих пор не использовали этот трюк из-за политических амбиций и приверженности решению отвязать доллар от золотого запаса.