Как избавиться от сорняков быстро и без лишних усилий: хитрые способы от опытных дачников

Проще всего избавиться от сорняков без постоянной прополки при помощи мульчирования почвы под растениями.

Можно использовать и традиционные методы, но с некоторыми оговорками. Полоть грядки нужно примерно раз в неделю.

Лучший эффект дает прополка на влажной земле, из нее проще вырвать траву с корнями. Если у сорных растений сильная корневая система, поможет перекопка почвы.

При ручной уборке корневищ не стоит использовать лопату. В этом случае и каждого разрезанного корневища вырастет два сорняка.

Грядки перекапывают вилами, тщательно выбирая все сорняки и их корни. Сорняков будет меньше, если высаживать огородные культуры рассадой, а не семенами.