На яблонях трескается кора: в чем причина и как спасти дерево

20:21 2023-05-11

Цитоспороз – одно из самых опасных для яблони заболеваний, которое сначала развивается в коре, а затем переходит на ветки и плоды.

Признаками болезни являются бугорки на коре, сохнущие листья на отдельных ветках, изменение цвета ствола.

Чаще всего цитоспороз развивается из-за нехватки питательных веществ, поэтому хорошей профилактикой станут регулярные подкормки дерева.

Необходимы также лечебное корчевание, систематический полив, своевременная обрезка поврежденных побегов.

Все места повреждений на коре нужно смазывать садовым варом, а зараженные участки сразу удалять механическим способом.

Можно использовать химические препараты, например, Хом. Это средство убивает грибок на начальном этапе его распространения.

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