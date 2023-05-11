На яблонях трескается кора: в чем причина и как спасти дерево

Признаками болезни являются бугорки на коре, сохнущие листья на отдельных ветках, изменение цвета ствола.

Чаще всего цитоспороз развивается из-за нехватки питательных веществ, поэтому хорошей профилактикой станут регулярные подкормки дерева.

Необходимы также лечебное корчевание, систематический полив, своевременная обрезка поврежденных побегов.

Все места повреждений на коре нужно смазывать садовым варом, а зараженные участки сразу удалять механическим способом.

Можно использовать химические препараты, например, Хом. Это средство убивает грибок на начальном этапе его распространения.