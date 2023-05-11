Какие весенние подкормки увеличат урожай смородины: рекомендации садоводов

В марте лучшим удобрением для кустов будет навоз или птичий помет, в апреле лучше использовать аммиачную селитру, в мае – азотные удобрения.
Для внесения прикорневых подкормок нужно сделать борозды глубиной 10 см на расстоянии около 40 см от куста.
Внекорневые удобрения – это составы, которые используются для опрыскивания листьев смородины.
При использовании минеральных удобрений необходимо четко соблюдать правила внесения, указанные на упаковке.
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