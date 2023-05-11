Андрей Мельник станет послом Украины в Бразилии

«Правительство Бразилии радо сообщить, что одобрило назначение г-на Андрея Мельника послом Украины в Бразилии», — говорится в заявлении МИД Бразилии в четверг.

Первоначально ожидалось подтверждение из Киева. До этого в Киеве для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским находился близкий доверенное лицо и советник по внешней политике президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва Селсу Аморим.

Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 год.

Он стал широко известен немецкой общественности своими дерзкими требованиями о поставках оружия.