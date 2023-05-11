Огородный эксперт назвал основные промахи при использовании древеcной золы, грозящие потерей урожая

В древесной золе содержатся калий и фосфор, очень востребованные у огородных растений. И все же применять подкормку надо с умом.

Часто садоводы начинают смешивать золу с другими удобрениями, которые с ней сочетаются плохо.

Древесная зола и азот

Из желания создать максимально полезное удобрение дачники пытаются соединить эти два компонента, но результат получается обратный.

В такой смеси происходят специфические химические реакции, после которых азот не поступает в почву.

Иногда под действием таких удобрений присутствующий в земле азот полностью выводится. Растения очень страдают от его нехватки.

Смешивание золы с навозом

Навоз, попадая в грунт, закисляет его. Древесная зола приводит к ощелачиванию. В итоге эти два компонента взаимно друг друга нейтрализуют, и полностью теряют свою эффективность.

Они попросту оказываются бесполезными. Внесение этих подкормок необходимо растениям, но делать это надо поочередно и с большим перерывом, а не одновременно.