Министр обороны Польши обвинил управление воздушного пространства в пропуске воздушных объектов

Согласно первоначальной информации от союзников Украины и США в декабре прошлого года, они не информировали министерство обороны Польши или другие госорганы о том, что к воздушному пространству страны приближается объект, "возможно, ракета", заявил Блащак в четверг в Варшаве.

27 апреля министр юстиции Польши Збигнев Зиобро заявил, что прокуратура, специалисты армии и спецслужб проводят расследование обломков неизвестного военного самолета.

Позже Минобороны заявило, что объект не представляет опасности для населения.

Прокуратура Гданьска сообщила, что на месте не было обнаружено следов взрывчатых веществ.