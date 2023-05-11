Как избавиться от морковной мухи без химии: проверенные способы от опытных дачников

Вредитель боится запаха лука, поэтому самый простой способ избавиться от морковной мухи – посадить лук рядом с морковью, можно даже на той же грядке.

Не менее страшен для морковной мухи аромат цветов: ноготков и бархатцев. Их также стоит сажать рядом с морковью.

Можно использовать биопрепараты, безопасные для здоровья человека. Один из лучших вариантов – «Дачник», который подходит для обработки большинства огородных культур.

Достаточно эффективен против морковной мухи раствор из 1 ст.л. соли на 10 л воды. Такую воду используют для полива моркови с помощью лейки.