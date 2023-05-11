Психолог Идзиковский рассказал, какие привычки могут выдавать психическую болезнь

Некоторые привычки при уборке способны выдать психически не совсем здорового человека, считает психолог Евгений Идзиковский. Он уточнил в интервью с Life, что должно насторожить при этом.

По словам эксперта, квартира этого человека может быть чиста и аккуратна до аномальности.

Все предметы могут находиться в идеальном порядке, поверхности - сверкать от чистоты. Вещи могут быть очень аккуратно сложены и выставлены в определенном порядке, — пояснил доктор.

О нежелании хозяина контактировать с окружающей средой свидетельствуют при этом полное отсутствие следов от обуви либо приготовления пищи и даже пыли.

Психолог назвал тревожными симптомами желание расставлять на полке книги аккуратными рядами, отсутствие в апартаментах личных вещей либо фотографий.

А о наличии у человека тревожных мыслей, уточнил Идзиковский, может рассказать его постоянное желание проверять газовое оборудование или замок входной двери.