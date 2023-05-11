Для чего апельсиновые корки могут пригодиться в огороде: секреты дачников

Для приготовления подкормки необходимо измельчить свежую апельсиновую кожуру блендером и добавить немного воды.

Другой вариант – просто закапывать апельсиновые корки в грунт, чтобы они насыщали почву полезными соединениями.

В этом случае корки можно даже не резать. Они не только улучшат состав грунта, но и слегка подкислят его, создадут благоприятные условия для роста огородных культур.

Кожуру апельсина можно добавлять в компост, но предварительно ее необходимо нарезать на небольшие кусочки.