Для чего апельсиновые корки могут пригодиться в огороде: секреты дачников

22:30 2023-05-11

Апельсиновые корки содержат фосфор, калий и множество других полезных элементов, поэтому в огороде их можно использовать в качестве удобрения.

Для приготовления подкормки необходимо измельчить свежую апельсиновую кожуру блендером и добавить немного воды.

Другой вариант – просто закапывать апельсиновые корки в грунт, чтобы они насыщали почву полезными соединениями.

В этом случае корки можно даже не резать. Они не только улучшат состав грунта, но и слегка подкислят его, создадут благоприятные условия для роста огородных культур.

Кожуру апельсина можно добавлять в компост, но предварительно ее необходимо нарезать на небольшие кусочки.

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