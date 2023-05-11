Лучшие удобрения для клубники: как получить большой урожай ягод

Для растения подойдут аммиачная и кальциевая селитра, а также карбамид, но важно не допускать перенасыщения азотом.
Для образования завязей и вызревания сладких ягод клубнике нужен калий. Это вещество отвечает и за лежкость клубники.
Рост корней стимулирует фосфор, его внесение особенно важно для молодых растений. Соответствующие составы лучше использовать сразу после посадки.
Хороший эффект дают комплексные удобрения, которые содержат фосфор, калий и азот в равных пропорциях.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__