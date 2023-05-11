Почему вишня сохнет после цветения и как ее спасти

Это может быть, например, монилиоз. Его споры развиваются во время цветения, постепенно переходят в цветоножки и ветки.

Борьба с болезнью начинается с удаления пораженных веток с небольшим запасом. Все срезанное нужно сжечь.

Другое заболевание, из-за которого может сохнуть вишня – клястероспориоз. Его проявлением служат красноватые пятна на листьях, которые постепенно увеличиваются.

От этой болезни помогают только фунгициды. Дерево можно обработать препаратами Хорус, Раек, Скор или Топаз.