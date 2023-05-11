Пропавшая актриса из Тайн следствия Гридасова обнаружена в реанимации, куда попала без сознания и абсолютно без одежды

Звезда сериала "Тайны следствия" Марина Гридасова перестала выходить на связь 2 мая.

Ее обнаружили избитой до потери сознания и голой в Апраксином дворе.

По всей видимости, доставили ее в больницу сразу, иначе она бы просто не выжила, но бессознательное состояние и изуродованное побоями лицо и тело затруднили опознание пациентки.

9 мая, находясь в реанимации, женщина наконец произнесла свое имя.

С 1982 года Гридасова играет на сцене Малого драматического театра.