Пропавшая актриса из Тайн следствия Гридасова обнаружена в реанимации, куда попала без сознания и абсолютно без одежды

22:49 2023-05-11

Актриса Марина Гридасова пропала 2 мая. Лишь 9 мая она, находясь в реанимации, смогла назвать свое имя. В больницу несчастная попала избитая до потери сознания и абсолютно голая.

Звезда сериала "Тайны следствия" Марина Гридасова перестала выходить на связь 2 мая.

Ее обнаружили избитой до потери сознания и голой в Апраксином дворе.

По всей видимости, доставили ее в больницу сразу, иначе она бы просто не выжила, но бессознательное состояние и изуродованное побоями лицо и тело затруднили опознание пациентки.

9 мая, находясь в реанимации, женщина наконец произнесла свое имя.

С 1982 года Гридасова играет на сцене Малого драматического театра.

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