В 2025 году начнется серийная сборка российских электромобилей «Атом»

По словам гендиректора АО «Кама» Игоря Поваразднюка, это будут электрокары, рассчитанные на массового потребителя.

Он уточнил, что по меркам такси новые электромобили будут занимать место между классами «комфорт» и «комфорт плюс».

Ранее сообщалось, что российский проект «Атом» планирует представить свой первый электромобиль в 2024 году.

Это будет хэтчбек на электротяге, способный разогнаться до 100 км/ч за 7-9 секунд. Первые машины будут оснащаться задним приводом, но со временем планируется выпуск полноприводной версии.