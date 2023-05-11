Лучшие соседи для малины: какие растения помогу увеличить урожай ягод

По той же причине рядом с малиной можно посадить морковь и укроп, к ним всегда слетаются пчелы со всей округи.

Хорошим соседом для малины станет яблоня, поскольку у них разные вредители и болезни. То же касается и томатов.

Чеснок и щавель лучше сажать по периметру малинника. Они предотвратят распространение корней кустарника.

Огурцы будут хорошо себя чувствовать в полутени малины, но растения не следует сажать слишком близко друг к другу.

У ежевики такие же потребности в уходе, как у малины, поэтому их удобно сажать рядом. Но лучше сделать между ними небольшой барьер, чтобы их корни не переплетались.