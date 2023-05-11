Желтеют листья клубники: как спасти урожай

Чаще всего желтизна на листьях появляется под прямыми лучами солнца. Грядки лучше расположить в тени или придумать затенение.

Вторая причина – недостаток полезных веществ. Такое случается при нарушении правил севооборота, высадке клубники после картофеля, баклажанов, перца или томатов.

Чтобы почва не оказалась истощенной, клубнику нужно сажать после редиса, моркови, чеснока, лука и прочей зелени.

Клубника пожелтеет при отсутствии регулярного полива, причем такое явление могут вызвать как недостаток воды, так и ее избыток.

Листья клубники могут пожелтеть из-за болезни или атаки вредителей. В этом случае нужно подобрать подходящий способ обработки растений.