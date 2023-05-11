Врач Лаврищев назвал самые опасные для дачников продукты

Одним из них оказалась зелень, сорванная с грядки. После полива водой из рек, ручьев и водоемов на поверхности могут остаться опасные микроорганизмы.

Второй продукт – парное молоко, через которое могут передаваться всевозможные инфекции, способные сделать человека инвалидом.

Опасны для дачников и лесные грибы. Терапевт отмечает, что каждый год в больницы поступает множество людей, отравившихся грибами.

Врач рекомендует также отказаться от употребления самогона, поскольку он оказывает сильное токсическое влияние на печень и может содержать примеси, опасные для жизни.