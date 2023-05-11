Science Alert: во время пандемии люди чаще всего умирали не от COVID-19

Авторы этого исследования пришли к выводу, что в большинстве случаев летальные исходы во время пандемии коронавируса были вызваны другой инфекцией.

Ученые установили, что у большого количества людей, которым требовалось подключение к ИВЛ, со временем развивалась вторичная бактериальная пневмония.

Уровень смерти от этой инфекции оказался в разы выше, чем от самого заражения коронавирусом.

Изучив медицинские карты пациентов, ученые также пришли к выводу, что коронавирус вызывал цитокиновый шторм: воспалительный процесс, поражающий внутренние органы.