Science Alert: во время пандемии люди чаще всего умирали не от COVID-19

23:26 2023-05-11

Издание Science Alert опубликовало результаты исследования, проведенного американскими пульмонологами.

Авторы этого исследования пришли к выводу, что в большинстве случаев летальные исходы во время пандемии коронавируса были вызваны другой инфекцией.

Ученые установили, что у большого количества людей, которым требовалось подключение к ИВЛ, со временем развивалась вторичная бактериальная пневмония.

Уровень смерти от этой инфекции оказался в разы выше, чем от самого заражения коронавирусом.

Изучив медицинские карты пациентов, ученые также пришли к выводу, что коронавирус вызывал цитокиновый шторм: воспалительный процесс, поражающий внутренние органы.

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