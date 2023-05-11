Дачный эксперт раскрыл нюансы посадки стручковой фасоли для получения хорошего урожая и приятного сюрприза

Советы новичкам и бывалым, соблюдайте их - и вы всегда будете с урожаем, плюс получите приятный бонус.

Оградите фасоль от холода, она его не переносит, особенно губительны заморозки.

Высаживать растение надо самое раннее в середине мая или еще позже, чтобы у возвратных заморозков не было шансов погубить эту овощную культуру.

Посадку рекомендуется делать в слегка затененном месте, а не на ярком солнце.

Сквозняки надо исключить, место подбираем тихое, безветренное. На ветрах фасоль расти будет плохо.

Высадив фасоль, вы получаете хороший урожай питательной и полезной овощной культуры, но это еще не все. Приятным бонусом будет способность растения отпугивать колорадских жуков.

Также растение - источник азотфиксирующих бактерий. Они насыщают азотом фасоль и соседние огородные культуры.