Европарламент собирается ввести первые в мире правила для искусственного интеллекта

Этот закон предполагает введение первых в мире правил для обеспечения прозрачности таких систем и управления рисками, связанными с ИИ.

В ЕП утверждают, что закон необходим для обеспечения контроля человека над искусственным интеллектом.

Согласно предлагаемым правилам, ИИ должен оставаться экологически безопасным, недискриминационными, отслеживаемым.

Евродепутаты предлагают запретить распознавание эмоций искусственным интеллектом, а также биометрическое наблюдение.