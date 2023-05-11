Европарламент собирается ввести первые в мире правила для искусственного интеллекта

Этот закон предполагает введение первых в мире правил для обеспечения прозрачности таких систем и управления рисками, связанными с ИИ.
В ЕП утверждают, что закон необходим для обеспечения контроля человека над искусственным интеллектом.
Согласно предлагаемым правилам, ИИ должен оставаться экологически безопасным, недискриминационными, отслеживаемым.
Евродепутаты предлагают запретить распознавание эмоций искусственным интеллектом, а также биометрическое наблюдение.
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