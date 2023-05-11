Дачники рассказали, как использовать кожуру апельсина для борьбы с тлей и паутинным клещом

Составы на основе кожуры апельсина эффективны против тли и паутинного клеща. Расторы можно готовить разными способами.

Например, высушенную кожуру заливают водой и настаивают до тех пор, пока корки не набухнут. Затем их измельчают, настаивают неделю, добавляют натертое хозяйственное мыло и разводят с водой. Этим составом опрыскивают огородные растения.

Кожуру апельсинов можно измельчить, залить теплой водой, настоять сутки в темноте. Затем состав нужно процедить, развести водой и нанести на места скопления вредителей.

Еще один способ – залить кожуру теплой водой, настоять 4-5 дней и опрыскать растения. После этого тля исчезнет надолго.