Опасные соседи свеклы: какие растения способны уничтожить весь урожай

Некоторые огородные культуры ни в коем случае нельзя сажать рядом со свеклой. Одно из них – кукуруза, которая будет затенять растение.
Не уживаются рядом свекла и перец, они будут негативно действовать друг на друга. А горчица и вовсе оказывает угнетающее влияние на корнеплод.
Не следует сажать свеклу рядом с такими растениями, как шпинат, фенхель и петрушка, хорошего урожая в этом случае не будет.
Зато свекла будет прекрасно расти рядом с чесноком и луком, бобовыми культурами, томатами и огурцами, а также клубникой.
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