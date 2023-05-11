Опасные соседи свеклы: какие растения способны уничтожить весь урожай

Некоторые огородные культуры ни в коем случае нельзя сажать рядом со свеклой. Одно из них – кукуруза, которая будет затенять растение.

Не уживаются рядом свекла и перец, они будут негативно действовать друг на друга. А горчица и вовсе оказывает угнетающее влияние на корнеплод.

Не следует сажать свеклу рядом с такими растениями, как шпинат, фенхель и петрушка, хорошего урожая в этом случае не будет.

Зато свекла будет прекрасно расти рядом с чесноком и луком, бобовыми культурами, томатами и огурцами, а также клубникой.