Ученые Американского института физики смоделировали звучание голоса человека на других планетах

00:10 2023-05-12

Ученые из Американского института физики смоделировали звучание человеческого голоса на других планетах.

Разработанная ими программа способна воспроизвести внеземные звуки окружающей среды и показать, как изменится голос человека в атмосфере других планет.

Скорость звука и степень его поглощения зависят от свойств атмосферы. В марсианской атмосфере много углекислого газа, она поглощает больше звука, поэтому шумы звучат слабее.

Ученые считают, что понимать звучание голоса на других планетах важно для создания динамиков и микрофонов. 

Такие данные могут использоваться в фантастических фильмах и компьютерных играх, чтобы сделать их более реалистичными.

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