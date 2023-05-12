Ученые Американского института физики смоделировали звучание голоса человека на других планетах

Разработанная ими программа способна воспроизвести внеземные звуки окружающей среды и показать, как изменится голос человека в атмосфере других планет.
Скорость звука и степень его поглощения зависят от свойств атмосферы. В марсианской атмосфере много углекислого газа, она поглощает больше звука, поэтому шумы звучат слабее.
Ученые считают, что понимать звучание голоса на других планетах важно для создания динамиков и микрофонов.
Такие данные могут использоваться в фантастических фильмах и компьютерных играх, чтобы сделать их более реалистичными.
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