Дачники назвали хитрый способ избавиться от колорадского жука без химии

00:17 2023-05-12

Колорадские жуки способны за короткое время уничтожить весь урожай картофеля, а бороться с ними достаточно сложно.

Но есть хитрый способ: сажать корнеплоды ближе к краю грядок. Секрет в том, что насекомых привлекает молодая картофельная ботва. 

Поэтому нужно приберечь несколько картофелин и посадить из позже остальных в центре грядки.

В этом случае жуки выберут молодую поросль, соберутся на ней, и поймать их всех станет значительно проще. 

Еще один способ – подготовить ящик 50х50 см, внутрь положить картонку смазанную клеем для мышей, и добавить немного молодой картофельной ботвы. По мере заполнения картонки вредителями ее нужно будет менять.

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