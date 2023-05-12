Дачники назвали хитрый способ избавиться от колорадского жука без химии

Но есть хитрый способ: сажать корнеплоды ближе к краю грядок. Секрет в том, что насекомых привлекает молодая картофельная ботва.

Поэтому нужно приберечь несколько картофелин и посадить из позже остальных в центре грядки.

В этом случае жуки выберут молодую поросль, соберутся на ней, и поймать их всех станет значительно проще.

Еще один способ – подготовить ящик 50х50 см, внутрь положить картонку смазанную клеем для мышей, и добавить немного молодой картофельной ботвы. По мере заполнения картонки вредителями ее нужно будет менять.